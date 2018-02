Znate sve o ‘Stranger Things’, u malom džepu vam je ‘Emperatriz’: Zaigrajte naš Film & TV Superkviz!

Dragi kvizoljupci,

nakon vrlo uspješne premijere početkom prošlog mjeseca, odlučili smo i u veljači zaigrati novi KOZin kviz posvećen svijetu filma i televizijskih serija. U nedjelju, 18. veljače s početkom u 19.15 sati u zagrebačkom ćemo klubu Metropolis (Avenija Dubrovnik 10) zaigrati drugi po redu KOZa: Film & TV Superkviz!

Film & TV Superkviz! zabavan je, opušten kviz kojem multimedijska i zaigrana pitanja omogućuju da bude zanimljiv i dinamičan. Što se tiče znanja koje ispituje, kviz će postići balans između naširoko poznatih filmsko-televizijskih klasika (12 žigosanih, Građanin Kane, Apokalipsa danas… Seinfeld, Obitelj Soprano, Momci s Madisona…) i novijih kvalitetnih ili samo zabavnih projekata (Inception, Vitez tame… Family Guy, Stranger Things…). Presjek općeg poznavanja filma i TV-a bit će upotpunjen ponekom trivijom i brazilskom sapunicom za razonodu.

Pod vodstvom stand-up majstora i velikog TV ovisnika Gorana Vugrineca Goca odigrat ćemo dvosatni kviz od stotinjak raznovrsnih pitanja smještenih u sedam-osam uzbudljivih kategorija. Uvod u anatomiju donosi 20 uvodnih pitanja iz svih mogućih područja filmskog i TV svijeta, nakon čega slijedi Plava ili crvena tableta, kategorija u kojoj ćete morati izabrati između dviju ponuđenih opcija. Parkovi i rekreacija predstavit će vam četiri tematske kategorije po pet pitanja, a sretnici među vama odabrat će dvije koje će morati zaigrati cijela dvorana. Dr. Who donosi gotovo pa klasičnu igru asocijacija, Tračerica će od vas tražiti prepoznavanje filmskog ili televizijskog lika na temelju jednog stiliziranog opisa, Izgubljeni u prijevodu zahtijevat će analizu specijalno pripremljenih filmića, a Tajna u njihovim očima, kategorija koja je na svakom kvizu drugačija, ostat će tajnom i u ovoj najavi. Pobjednika će odlučiti brzopotezna finalna Igra prijestolja.

Svaka se ekipa može sastojati od najmanje dvije i najviše četiri osobe, a sudjelovanje se naplaćuje 20 kuna po članici/članu ekipe. Naš generalni pokrovitelj Staropramen nije omogućio samo promotivnu cijenu piva od 10 kuna/pola litre točenog, već i lijepe poklon pakete za najuspješnije kvizaše. Iako naši dragi sponzori vjeruju da se Film & TV Superkviz! igra za vječnu slavu, svejedno su pripremili super nagrade: The Red Apple Pub, Room Escape by Fox in a Box, Tehnički muzej Nikola Tesla, Blitz, Cinestar, Le Mika, Miss Donut, HBO…

Zbog ograničenog broja mjesta molimo sve zainteresirane kvizoljupce da svoje ekipe prijave što je prije moguće putem ovog brzog linka:

Hvala svima i vidimo se u nedjelju osamnaestoga!